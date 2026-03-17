Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что президент РФ подписал указ о помиловании 23 женщин.

«Помилованы те, у кого есть дети и родственники — участники спецоперации», — сказал Фадеев. Имена помилованных он не назвал.

На момент публикации новости соответствующий президентский указ на портале официального опубликования правовых актов размещен не был.

В декабре член СПЧ Ева Меркачева подготовила и передала президенту РФ Владимиру Путину список осужденных для возможного помилования. Меркачева говорила, что список пофамильный, но не уточняла, сколько в нем человек и за что они осуждены.

