Глава СПЧ: Путин помиловал 23 женщины, у которых есть дети и родственники — участники «СВО». Имена помилованных не раскрываются
Источник: ТАСС
Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что президент РФ подписал указ о помиловании 23 женщин.
«Помилованы те, у кого есть дети и родственники — участники спецоперации», — сказал Фадеев. Имена помилованных он не назвал.
На момент публикации новости соответствующий президентский указ на портале официального опубликования правовых актов размещен не был.
В декабре член СПЧ Ева Меркачева подготовила и передала президенту РФ Владимиру Путину список осужденных для возможного помилования. Меркачева говорила, что список пофамильный, но не уточняла, сколько в нем человек и за что они осуждены.
Новость дополняется.