Суд присяжных в штате Юта признал виновной в убийстве мужа местную жительницу Коури Ричинс, получившую известность как автор детской книги о том, как справиться со смертью близкого.

Как установил суд, Ричинс убила мужа из-за страховки. Женщина, работавшая частным риэлтором, задолжала кредиторам в общей сложности более 4,5 миллиона долларов. В случае получения страховки за смерть мужа и наследования его имущества она могла получить примерно четыре миллиона.

Ричинс подмешала мужу в еду синтетический опиоид фентанил. От него в США ежегодно умирают до 100 тысяч человек — однако родные погибшего заподозрили неладное, так как он не был наркозависимым.

В соответствии с законами штата Юта, Ричинс получит срок от 25 лет тюрьмы до пожизненного.

Эрик Ричинс погиб в марте 2022 года. Через год в продажу вышла детская книга Коури Ричинс «Ты со мной?» («Are You With Me?»), которую она, по ее словам, написала, чтобы помочь троим своим маленьким детям справиться с потерей отца. Женщину арестовали примерно месяц спустя.

