88% российских фильмов, получивших господдержку в 2025 году, провалились в прокате

Лишь 5 из 41 российского фильма, снятого при государственной поддержке, смогли в 2025 году окупиться в прокате. 88% фильмов, на создание которых были выделены средства из бюджета, оказались коммерчески неуспешными. В 2024 году из 23 фильмов с господдержкой не окупились 18 проектов — около 78%.

К таким выводам пришел исследовательский центр коммуникационной группы PROGRESS, проанализировав данные Фонда кино, министерства культуры, ЕАИС и сервиса «Кинопоиск». Результаты исследования публикует «Газета.ru».

Самым коммерчески успешным фильмом с господдержкой стал «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» — картина заработала около 1,39 миллиарда рублей сверх производственного бюджета.

Самым большим финансовым провалом стал фильм «Злой город» — ему не хватило до окупаемости более 1,86 миллиарда рублей. Убытки более чем в 1 миллиард рублей показали еще пять картин с господдержкой, включая фильм «Кракен», на создание которого из бюджета выделили около 760 миллионов рублей.

После начала большой войны с российского рынка ушло большинство крупных международных кинокомпаний. При этом иностранные фильмы продолжили показывать в российских кинотеатрах, в том числе в рамках так называемого предсеансного обслуживания, когда формально билет продают на короткометражный фильм, но вместе с ним показывают востребованный у зрителей блокбастер.

Для того, чтоб повысить сборы российских фильмов, крупнейшие сети кинотеатров в РФ несколько лет подряд объявляют об отказе от показа иностранной кинопродукции в период новогодних каникул.

