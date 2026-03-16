В России впервые за пять лет выросло число беспризорных и безнадзорных детей

В 2025 году сотрудники МВД выявили 57,4 тысячи , это на 2,1% больше чем в 2024 году. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные портала государственной статистики ЕМИСС.

До прошлого года число таких детей, по официальной статистике, снижалось: в 2021 году их было 60,7 тысячи, в 2022 — 60 тысяч, в 2023 — 56,9 тысячи, в 2024 — 56,2 тысячи.

В МВД в ответ на запрос «Коммерсанта» не пояснили, с чем связан рост показателей. Там подтвердили, что на протяжении «ряда лет» сохранялась тенденция к снижению количества детей, оказавшихся без надзора родителей или «иных законных представителей», а также нуждающихся в помощи со стороны государства. МВД сообщило, что основная часть детей в 2025 году была обнаружена в местах, где их здоровью и «духовному и нравственному развитию» могли бы причинить вред. Часть детей полицейские нашли в ночное время без сопровождения родителей.

Среди регионов по количеству беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних лидируют Москва, Тува, Челябинская область, Свердловская область и Дагестан.

Директор благотворительного фонда «Арифметика добра» Наиля Новожилова в разговоре с «Коммерсантом» заявила, что беспризорных детей в России в настоящее время почти нет: основная часть несовершеннолетних, попавших в статистику МВД, — именно безнадзорные. По ее словам, «бродяжничества среди детей нет».