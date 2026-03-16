В Подмосковье школьник напал с ножом на одноклассника

В Подмосковье ученик седьмого класса напал с ножом на одноклассника, поссорившись с ним по дороге в школу, сообщает областная прокуратура.

По данным СМИ, инцидент произошел в поселке Свердловский Щелковского округа Московской области. Оба участника конфликта учатся в школе имени М. П. Марченко. Семиклассники поругались до начала занятий, в результате чего один из них трижды ударил другого кухонным ножом, в том числе в шею.

Пострадавшего госпитализировали. Ему провели экстренную операцию, состояние школьника оценивается как средней степени тяжести, сообщили в Минздраве Подмосковья.

Нападавший задержан. В прокуратуре заявили, что проверяют обстоятельства произошедшего. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, пункт «в» части 2 статьи 105 УК).

Как пишет «База», задержанный подросток анонсировал свое нападение в сети, заявляя, что сделал это из чувства ненависти к «пацанской иерархии». Mash сообщает, что мотивом нападавшего была «ненависть к отличникам».

Близкий к силовикам телеграм-канал «112» утверждает, что у подростка изъяли несколько ножей, петарды и спички. По предварительным данным, он планировал нападения еще на некоторых других учеников школы.