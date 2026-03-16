Пиарщик Иван Лыкошин стал чиновником Минкульта. Он курировал сеть телеграм-каналов, которые борются с нелояльными деятелями культуры

Иван Лыкошин назначен директором департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры РФ. Об этом сообщила глава министерства Ольга Любимова.

Ранее Лыкошин работал куратором в Фонде развития современного искусства, заведовал отделом мероприятий в парке «Зарядье», а с 2025 года руководил музейно-выставочным центром РОСИЗО, напомнила министр.

Новым директором РОСИЗО станет Георгий Москвичев.

Как ранее выяснила «Медуза», пиарщик Иван Лыкошин работал вместе с идеологом «Единой России» и основателем канала «Спас» Иваном Демидовым. Лыкошин курировал сеть анонимных телеграм-каналов культурной тематики — Real Cultras, «Подковерка», «Закулиска». Они активно преследуют культурных деятелей, которые не лояльны действующим властям РФ и выступают с антивоенной позицией.

«Медуза» получила доступ к почте сотрудника ФСБ, который уже 10 лет борется с независимой российской культурой: от Серебренникова до Беркович И вот что мы из нее узнали

Подробнее о Лыкошине читайте в этом материале

«Медуза» получила доступ к почте сотрудника ФСБ, который уже 10 лет борется с независимой российской культурой: от Серебренникова до Беркович И вот что мы из нее узнали