Основатель бренда посуды Moulin Villa, обвиняемый в мошенничестве, сбежал из-под домашнего ареста

Основатель бренда кухонной посуды Moulin Villa Илья Петров, который проходит по уголовному делу о мошенничестве, скрылся из-под домашнего ареста. Об этом сообщил «Коммерсант».

Мещанский районный суд Москвы постановил объявить Петрова в розыск.

В июле 2024 Петрова задержали по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Суд отправил его под домашний арест, мера пресечения неоднократно продлевалась. В июле 2025 года суд начал рассматривать дело. Несколько месяцев Петров принимал участие в заседаниях, но в феврале перестал это делать.

«Коммерсант» пишет, что в конце января стало известно, что в отношении Петрова возбуждено еще одно уголовное дело о мошенничестве. По информации газеты, в обоих случаях речь идет о хищении средств компании «Совкомбанк Факторинг», учредитель которой — Совкомбанк. Следствие утверждает, что общая сумма похищенных денег составляет примерно 200 миллионов рублей.

Илья Петров основал компанию по производству и продаже посуды Moulin Villa в 2010 году. «Коммерсант» называет ее одним из лидеров в сегменте «товары для дома» на рынке. Товары в основном продавались на маркетплейсах. В декабре 2024 года Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве Moulin Villa, после чего была введена процедура наблюдения. Общий объем долгов компании на 2023 год превышает 1,3 миллиарда рублей. Кроме того, в феврале 2025 года суд признал банкротом самого Петрова.