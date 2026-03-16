Интендант (художественный руководитель) Зальцбургского фестиваля Маркус Хинтерхойзер не ответил на предложение Попечительского совета о продлении его контракта еще на один год, сообщает австрийская газета Der Standard. Хинтерхойзер должен был дать ответ до полудня 16 марта.

Попечительский совет фестиваля готов досрочно расторгнуть контракт с Хинтерхойзером. Окончательное решение примут на заседании совета 20 марта.

Хинтерхойзер занимает пост интенданта фестиваля с 2016 года. Срок его контракта истекает осенью.

Попечителей Зальцбургского фестиваля в 2025 году встревожило интервью театрального куратора Марины Давыдовой «Медузе», в котором она заявила о конфликте с Хинтерхойзером.

Давыдова отвечала за драматическую программу фестиваля в 2024–2025 годах. По ее мнению, Хинтерхойзер пренебрег драматической программой, поскольку воспринял ее как конкурента. Сам Хинтерхойзер отрицал, что ему не понравилась художественная политика драматического куратора.

Зальцбургский фестиваль — один из крупнейших театральных форумов в Европе и в мире.

Театральный куратор Марина Давыдова рассказала «Медузе» о конфликте с руководителем Зальцбургского фестиваля Маркусом Хинтерхойзером После этого интервью он может лишиться поста

