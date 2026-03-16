Лариса Долина потребовала 176 миллионов рублей от осужденных по делу о мошенничестве с ее квартирой

В Балашихинский районный суд Московской области поступил иск от представителя Ларисы Долиной, в котором певица потребовала взыскать более 176 миллионов рублей с осужденных по делу о мошенничестве с ее квартирой. Об этом сообщила пресс-служба подмосковных судов.

Иск направлен к Анжеле Цырульниковой, Андрею Основе, Артуру Каменецкому и Дмитрию Леонтьеву. Суд принял исковое заявление к производству.

Лариса Долина продала квартиру в московском районе Хамовники в 2024 году. По версии следствия, весной 2024 года с Долиной по телефону связались мошенники, которые убедили певицу в том, что преступники хотят украсть ее деньги, а также взять кредит под залог квартиры. Злоумышленники выдавали себя за сотрудников Росфинмониторинга и ФСБ. Они убедили Долину перевести ее сбережения на «безопасные счета» и продать квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей.

Каменецкий, Основа и Леонтьев, как утверждало следствие, оформили банковские карточки, на которые певица перевела деньги, а также обналичили часть средств. Цырульникова забирала деньги у Долиной. Фигуранты дела утверждали, что их использовали «втемную», и не знали, что участвуют в мошеннической схеме.

Их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Основе назначили четыре года колонии общего режима, Каменецкому — семь лет в колонии строгого режима, Леонтьеву — семь лет в колонии особого режима, Цырульниковой — семь лет и три месяца в колонии общего режима.

Квартиру Долиной купила Полина Лурье, не знавшая о преступной схеме. Первоначально суды сохранили за Долиной право собственности и постановили, что деньги покупательнице должна возвращать не она, из-за чего Лурье осталась без недвижимости и денег. Однако Верховный суд РФ в декабре 2025 года признал право собственности за Лурье.

