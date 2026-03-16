Экзитполы: более 85% участников референдума в Казахстане поддержали новую Конституцию

За принятие новой Конституции Казахстана проголосовали 86,7% участников республиканского референдума, который прошел в стране 15 марта. Это следует из данных экзитпола Института евразийской интеграции, передает Tengri News.

Опрос Института комплексных социальных исследований (Астана «Социс-А») показал, что новую Конституцию поддержали 87,4% голосовавших. По данным экзитпола Института общественной политики, этот процент еще выше — 88,6%.

В Центральной комиссии референдума сообщали, что явка составила 73,24%. Официально итоги референдума пока не объявлены.

Вскоре после завершения референдума президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что голосование прошло на самом высоком уровне — открыто и справедливо. Он также поздравил граждан страны с принятием новой Конституции. По его мнению, граждане «продемонстрировали ярчайший пример единения, солидарности, патриотизма, общей ответственности за судьбу родины».

Новую Конституцию разработали всего за 22 дня. Она вносит масштабные изменения в государственное устройство. Например, укрепляет власть президента, ставит местное право выше международного, запрещает политическим партиям принимать иностранное финансирование, закрепляет понятие брака как союза между мужчиной и женщиной, а также затрагивает сферу применения русского языка. Изменения затрагивают 84% всех статей существующей Конституции.

Гражданам Казахстана на референдуме предлагалось ответить на один вопрос — «Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?»

