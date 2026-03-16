Число банкоматов в России упало до минимума за 16 лет. А без наличных все сложнее платить из-за отключений интернета

По состоянию на 1 января 2026 года в России насчитывалось 138 тысяч банкоматов, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка РФ.

Таким образом, количество банкоматов в России сравнялось с показателем 2010 года — тогда в стране насчитывалось 139 тысяч устройств.

Максимум по числу банкоматов — 222,8 тысячи — был зафиксирован в 2014 году. Со следующего года это число начало снижаться.

По итогам 2025 года число банкоматов в России сократилось на 5900 устройств, в 2024-м российская сеть банкоматов потеряла почти семь тысяч устройств, а в 2023-м — сразу 29 тысяч устройств.

Сокращение сети банкоматов связано с развитием цифровых сервисов и безналичных платежей, оптимизацией банковских расходов и мерами по борьбе с мошенничеством, пишет РБК.

Однако, обращает внимание издание CNews, из-за регулярных ограничений мобильной связи возникает все больше проблем и с безналичными платежами — без мобильного интернета невозможно оплатить покупку телефоном или банковской картой (терминалы часто работают по сотовой связи).

Осенью 2025 года в России начали вводить систему «белых списков» сайтов, которые доступны во время отключения интернета. Как показала практика, «белые списки» работают не всегда и поначалу в них не было крупнейших банковских сервисов, отмечает CNews.

Как живет Москва без связи

«А почему интернет не работает, не знаете?» Седьмой день без мобильного интернета в столице. Вот как теперь выглядит обычный день москвича

