Голосование на республиканском референдуме по принятию новой Конституции Казахстана завершилось, участки закрылись в 20:00 местного времени.

По предварительным данным, бюллетени получили 9 126 850 граждан, то есть явка составила 73,24% от общего числа избирателей, пишет Informburo.kz. «Власть» отмечает, что это самая высокая явка с президентских выборов 2019 года, когда на участки пришли 77,5% граждан.

Это означает, что референдум уже считается состоявшимся — для этого было необходимо, чтобы проголосовали более половины всех избирателей.

Результаты экзитполов ожидаются после полуночи, а окончательные данные по явке станут известны после закрытия всех участков за пределами страны. Последним закроется участок в Сан-Франциско — в 8:00 16 марта по Казахстану.

Участковые комиссии уже приступили к подсчету. Время подсчета по закону не должно превышать 12 часов с момента его начала.

Новую Конституцию разработали всего за 22 дня. Она вносит масштабные изменения в государственное устройство. Например, укрепляет власть президента, ставит местное право выше международного, запрещает политическим партиям принимать иностранное финансирование, закрепляет понятие брака как союза между мужчиной и женщиной, а также затрагивает сферу применения русского языка.

Изменения затрагивают 84% всех статей существующей Конституции, но во время голосования вопрос у избирателей был только один: «Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?». Голосовать избиратели могли только за весь документ целиком — не за или против отдельных поправок.

В Казахстане хотят переписать почти всю конституцию. Новый документ подготовили всего за 22 дня, и он ожидаемо укрепляет роль президента 15 марта по изменениям пройдет референдум

