Умер Николай Гаро. Он снимался в «Кавказской пленнице» и в «Кин-дза-дза!» (в роли господина ПЖ)

Актер и продюсер фильмов Николай Гаро умер в возрасте 88 лет, сообщили в Музее Эльдара Рязанова со ссылкой на семью Гаро.

Николай Гаро окончил ВГИК в 1978 году. В качестве актера он известен по роли шофера авторефрижератора в «Кавказской пленнице» и по роли правителя планеты Плюк, господина ПЖ, в трагикомедии «Кин-дза-дза!» Георгия Данелии. Также Гаро снимался в эпизодических ролях в фильмах «Слезы капали» (1982), «Привет, дуралеи!» (1996), «Ландыш серебристый» (2000) и других.

Кроме этого, Николай Гаро, окончивший экономический факультет ВГИКа, был продюсером множества фильмов — в том числе режиссера Эльдара Рязанова. Гаро занимал должность директора проектов киностудии «Мосфильм», а с 1995 года — генерального директора «Киностудии „Луч“».