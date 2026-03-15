RusNews: в Ярославле на металл-фестиваль «Похороны зимы» пришли силовики. Людей уложили на пол и раздели в поисках «запрещенных» татуировок

Около 30 силовиков устроили облаву на металл-фестивале «Похороны зимы», который проходил 14 марта в клубе «Территория» в Ярославле, пишет RusNews.

По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов ворвались в зал во время выступления второй группы. «Смотрели татухи тех, у кого какая-то символика была. Тем досталось вообще сильно. Мы несколько часов просто на полу лежали, со спущенными штанами», — рассказали очевидцы.

Корреспондентка RusNews рассказала, что пришедших на концерт людей уложили лицом в пол. Кроме того, по ее словам, им «резали волосы» и «заставляли раздеваться» в поисках «запрещенных» татуировок.

RusNews пишет, что с мужчинами беседовал военком, который предлагал им отправиться на «СВО». Кроме того, на некоторых посетителях, как утверждает RusNews, оставили маркером пометки «пидор» и «фашист», отмечая тех, кто показался им подозрительным.

Мужчин удерживали около пяти часов лицом вниз с руками за головой, девушек отпустили раньше. Есть ли задержанные и сколько их — неизвестно.

В клубе телеграм-каналу «Осторожно, новости» заявили, что «с журналистами не общаются» и отказались комментировать ситуацию.

Фестиваль «Похороны зимы», судя по его названию на странице мероприятия во «ВКонтакте», проходит уже пятый год (на момент написания новости страница сообщества была закрыта, а видео с приглашением на YouTube недоступно). В 2025 году фестиваль прошел без каких-либо инцидентов.