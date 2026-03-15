Этапы Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне и Саудовской Аравии отменены. В апреле гонок не будет

Два этапа Гран-при «Формулы-1», которые должны были пройти в Бахрейне и Саудовской Аравии в апреле, официально отменены в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, заявили в Международной автомобильной федерации (FIA).

В заявлении пресс-службы говорится, что рассматривалось несколько альтернативных вариантов, но в итоге было решено не проводить в апреле никаких заменяющих этапов.

Также отменены этапы «Формулы-2», «Формулы-3» и F1 Academy.

Решение об отмене было принято по согласованию с Международной автомобильной федерацией и соответствующими промоутерами. «Бахрейн и Саудовская Аравия чрезвычайно важны для экосистемы нашего гоночного сезона, и я рассчитываю вернуться в обе страны, как только это станет возможным», — добавил президент FIA Мохаммед бен Сулайем.

В итоге из 24 гонок, запланированных на сезон, состоятся 22. С 27 по 29 марта этап Гран-при пройдет в Японии, а следующий этап после отмененных апрельских состоится уже в Майами 3 мая.