Белгород атакован ракетами, в городе перебои с электричеством и водой. Под Тихорецком из-за атаки украинских дронов снова горит нефтебаза

В течение ночи регионы России подверглись атаке украинских беспилотников, а Белгород был атакован ракетами.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, Украина нанесла массированные удары по объектам энергетики, в результате чего были зафиксированы перебои с подачей электричества, воды и тепла. На территории одного из объектов произошло возгорание. Кроме того, были повреждены окна в многоквартирном доме. Пострадавших в результате атаки, по предварительной информации, нет, заявил Гладков.

В Волгограде в результате атаки украинских беспилотников повреждена жилая многоэтажка по улице Владимира Петровского, расположенной в Советском районе, сообщил губернатор Андрей Бочаров. В доме, по его словам, выбиты стекла в отдельных квартирах, пострадавших нет.

Кроме того, в пригороде Тихорецка в Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы, сообщили в региональном оперштабе. Масштаб возгорания неясен. Пострадавших, по предварительной информации, нет. Также в Тихорецком районе фрагменты дронов повредили две высоковольтные линии.

12 марта в Тихорецком районе после атаки украинских беспилотников уже горела нефтебаза, однако в сообщении оперштаба не уточняется, о ней ли идет речь. Тогда ответственность за атаку на инфраструктуру Тихорецкой нефтеперекачивающей станции взяла на себя Служба безопасности Украины, заявившая, что «там расположены большая нефтебаза и терминал, которые играют важную роль в логистике российского топлива и нефтепродуктов».

В Минобороны России заявили, что в течение ночи силы ПВО перехватили 170 украинских беспилотников над территориями Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской и Саратовской областей, а также Краснодарского края, республики Адыгея и Крыма. Кроме того, не менее 20 беспилотников летели в направлении Москвы.