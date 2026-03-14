В Петербурге в Мариинском дворце после ремонта перевесили портреты в галерее почетных граждан города, обратила внимание «Новая газета».

Раньше галерею открывали портреты первых почетных жителей Петербурга — академика Дмитрия Лихачева, поэтессы и блокадницы Ольги Берггольц и альпиниста Михаила Боброва.

Теперь на почетном месте располагаются другие уроженцы и жители города: глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, президент РФ Владимир Путин и патриарх Кирилл.

Обновлено. В пресс-службе Законодательного собрания Петербурга заявили, что в Мариинском дворце еще «идет реэкспозиция галереи, идет ремонт, [пока] все портреты сняты». В парламенте не исключили, что портреты перевесят по-новому. «Может и так случиться. Может, в этом логика какая-то есть. Галерея будет выглядеть по-другому. У нас же добавляются почетные граждане каждый год. А за этот созыв добавилось уже 10 человек, и они просто не помещаются все на одном месте», — сказали изданию «Подъем» в пресс-службе.

В Мариинском дворце заседает Законодательное собрание Петербурга. Он расположен на Исаакиевской площади.