Умерла актриса Людмила Аринина

Советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина умерла на 100-м году жизни, сообщили в Мастерской Петра Фоменко.

«Она ушла тихо, как и жила последние годы — затворницей, вдали от камер и шумных премьер. Но за этой тишиной стояла огромная жизнь, вместившая и голодное детство, и войну, и позднюю славу, и работу с великими мастерами», — говорится в некрологе.

Публичного прощания с актрисой не будет — такое желание она выразила в своем завещании, сказал ТАСС директор Мастерской Петра Фоменко Андрей Воробьев.

Людмила Аринина родилась 8 ноября 1926 года в Саратовской области. В 1944 поступила в ГИТИС. «В кино она дебютировала поздно, в 41 год, но сыграла более чем в 100 фильмах. Ее амплуа — „одинокая женщина с трудной судьбой“, что отчасти совпадало и с судьбой самой актрисы, несмотря ни на что называвшей себя счастливым человеком», — рассказали в театре.

В разные годы Аринина служила в Челябинском государственном театре драмы, Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, Московском областном драматическом театре имени Островского и Мастерской Петра Фоменко.

Аринина известна по ролям в таких фильмах, как «На всю оставшуюся жизнь» (1975), «Почти смешная история» (1977), «Отцы и деды» (1982), «Гостья из будущего» (1984), «Запомните меня такой» (1987).