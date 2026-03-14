Умер философ Юрген Хабермас

Немецкий философ и социолог Юрген Хабермас умер в Штарнберге в возрасте 96 лет, сообщает издательский дом Suhrkamp.

Юрген Хабермас — профессор Франкфуртского университета имени Иоганна Вольфганга Гете, директор Института по исследованию условий жизни научно-технического мира Общества Макса Планка в Штарнберге. Он считается одним из самых влиятельных мыслителей второй половины ХХ века.

Хабермас был представителем Франкфуртской школы — критической теории современного (индустриального) общества, разновидности неомарксизма. Среди его наиболее известных работ — «Структурное изменение публичной сферы» (1961) и «Теория коммуникативного действия» (1981).