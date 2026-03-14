Украинские дроны атаковали порт «Кавказ» в Краснодарском крае. Ранены три человека

Три человека пострадали в результате атаки украинских беспилотников в порту «Кавказ» Темрюкского района Краснодарского края, сообщает оперативный штаб региона.

Из-за падения обломков дронов в порту повреждено техническое судно, рассказали в ведомстве. На причале возник пожар, его оперативно ликвидировали. Пострадавшие госпитализированы.

Также, по информации оперштаба, в результате падения обломков беспилотников загорелись технические установки на Афипском НПЗ в Северском районе региона. По предварительным данным, пострадавших нет.

Минобороны РФ заявило, что в ночь на 14 марта дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 87 украинских дронов, в том числе 31 — над Азовским морем и 16 — над Краснодарским краем.