Российская горнолыжница Варвара Ворончихина стала двукратной чемпионкой Паралимпиады в Италии

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в слаломе и стала двукратной чемпионкой Паралимпиады в Италии.

Mikhail Tereshchenko / TASS / ZUMA Press / Scanpix / LETA

У Ворончихиной уже есть золото в супергиганте, серебро в гигантском слаломе и бронза в скоростном спуске.

Для российских спортсменов на Паралимпиаде в Италии это пятая золотая медаль. Помимо Ворончихиной, золото выигрывали лыжник Иван Голубков (гонка на 10 километров раздельным стартом в категории сидя) и дважды лыжница Анастасия Багиян (классический спринт среди спортсменов с нарушением зрения, а также в гонке на 10 километров с раздельным стартом для спортсменов с нарушением зрения). Также на счету россиян одна серебряная и три бронзовые награды. В общем медальном зачете Паралимпиады Россия занимает пятое место.