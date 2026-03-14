Иран назвал Украину своей «законной целью». В Киеве ответили, что Тегеран «обучил россиян убивать украинцев»

Глава комитета по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что Украина стала «законной целью» для исламской республики.

«Оказывая поддержку израильскому режиму с помощью беспилотников, потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава ООН, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана», — написал Азизи на своей странице в соцсети Х.

«Я просто напомню, что Иран в 2022 году предоставил России „шахеды“ и обучил россиян убивать украинцев», — прокомментировал это заявление руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

После начала войны США и Израиля против Ирана Владимир Зеленский заявлял, что Украина направит в страны Персидского залива дроны-перехватчики и военных специалистов для помощи в защите от иранских беспилотников.

13 марта президент Украины сообщил, что провел в Париже встречу с наследным принцем Ирана в изгнании Резой Пехлеви. «Украина действительно хочет увидеть свободный Иран, который не будет сотрудничать с Россией и дестабилизировать регион Ближнего Востока, Европу и мир», — написал Зеленский в телеграме по итогам встречи.

