Госдеп назначил награду до 10 миллионов долларов за информацию о новом лидере Ирана

Власти США объявили вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи и других высокопоставленных чиновниках исламской республики.

В списке разыскиваемых лиц, опубликованном Госдепартаментом в соцсети Х, перечислены десять человек, но только шестеро из них названы по именам.

Среди них — глава администрации верховного лидера Али Асгар Хеджази, секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, старший военный советник верховного лидера Яхья Рахим Сафави, министр разведки Исмаил Хатиб, глава МВД Эскандар Момени.

«Эти лица командуют и руководят различными подразделениями Корпуса стражей исламской революции Ирана, который планирует, организует и осуществляет террористические акты по всему миру», — говорится в заявлении Госдепа.

В Иране — новый верховный лидер. Это Моджтаба Хаменеи — сын убитого аятоллы Али Хаменеи Это значит, что Иран будет воевать, а не договариваться