Восемь европейских стран призвали запретить въезд в ЕС россиянам, участвовавшим в войне с Украиной

Главы восьми стран призвали на уровне ЕС ввести запрет на въезд в Евросоюз россиян, участвовавших в войне с Украиной. Соответствующее обращение, пишет DW, подписали главы государств и правительств Германии, Польши, Румынии, Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии и Швеции.

Письмо, которое есть в распоряжении DW, направлено председателю Евросовета Антониу Коште и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

В нем, в частности, говорится: «Лица, принимавшие участие в войне в составе вооруженных сил государства-агрессора, представляют собой серьезную угрозу внутренней безопасности, в том числе в связи с тяжкими преступлениями, деятельностью организованных преступных сетей, экстремистских движений и враждебной государственной деятельностью в рамках гибридных действий России».

Авторы письма особо отмечают, что на войну с Украиной были отправлены более 180 тысяч человек из российских тюрем и колоний.

Подписавшие обращение страны призывают ввести целевые визовые ограничения для бывших и нынешних участников боевых действий, внести поправки в Визовый кодекс ЕС или применить «другие правовые инструменты».

Подписавшиеся также призывают государства-члены Евросоюза в полной мере использовать уже существующие инструменты, «включая отказ в выдаче виз и видов на жительство, а также введение долгосрочных запретов на въезд на всю территорию Шенгенской зоны, когда это оправдано».

Эстония в начале 2026 года призвала страны ЕС ввести согласованный запрет на шенгенские визы для россиян, воевавших с Украиной.

МВД Литвы в марте объявило, что готовит список россиян, участвовавших в войне, которым будет запрещен въезд в страну. Литовский министр внутренних дел Владислав Кондратович тогда заявил, что число людей, воевавших на стороне России против Украины, огромно и может достигать сотен тысяч.