Во Владивостоке памятник Солженицыну перенесут из центра города в сквер по просьбе Тихоокеанского флота. Его сочли «неподходящим тематике»

Памятник писателю Александру Солженицыну во Владивостоке уберут с Корабельной Набережной по просьбе руководства Тихоокеанского флота, сообщили изданию «Подъем» в администрации города.

О переносе памятника с набережной в сквер Веры и Надежды стало известно в начале марта. Администрация Владивостока нашла подрядчика на эти работы за 201 тысячу рублей. На все работы отводится срок до 2 июля 2026 года.

В администрации Владивостока рассказали, что скульптура писателю не является объектом культурного наследия, решение о переносе принималось на Совете по культуре и искусству. Там отметили, что с предложением о переносе памятника выступили руководство Тихоокеанского флота и ветераны. Они посчитали монумент «неподходящим тематике мемориалов и памятников», размещенных на набережной.

Бронзовый памятник Солженицыну высотой более 2,6 метра появился в центре Владивостока 2 сентября 2015 года. Автором памятника стал скульптор Петр Чегодаев. Он изобразил писателя в движении — будто бы сходящим на берег после долгих скитаний. Солженицын вернулся в Россию в мае 1994 года, прилетев в Магадан и оттуда — во Владивосток, после чего на поезде отправился в Москву. В открытии памятника участвовал сын писателя Ермолай Солженицын.

Через месяц после установки памятника активист Максим Шинкаренко повесил на него табличку «Иуда». В 2021 году, став депутатом городской думы, он требовал демонтировать памятник, но власти отказали ему. В сентябре 2023 года житель Тынды Андрей Гук требовал в суде признать установку памятника писателю незаконной, но суд ему отказал.

«Новая газета» отмечает, что сквер Веры и Надежды — «это не выселки» и «место знаковое». Он открылся в 2014 году в Моргородке. Изначально на этом месте начали строить жилой дом, но вырыв котлован обнаружили множество человеческих костей. Оказалось, что на месте этого микрорайона раньше находился пересыльный лагерь для тех, кто затем отправлялся на Колыму. В итоге вместо жилого комплекса в этом месте открыли прогулочную зону, а затем благодаря усилиям «Мемориала» установили каменную свечу в память о людях, погибших в годы репрессий. В этом сквере, как отмечает «Новая газета», зажигали свечи и возлагали цветы, например, во время акций памяти Алексея Навального.