В Калужской области семья устроила гендер-пати возле памятника Жукову. СК возбудил дело об осквернении мемориала

Следственный комитет сообщил 11 марта, что возбудил уголовное дело об осквернении мемориала памяти советского маршала Георгия Жукова в деревне Стрелковка Калужской области.

В ведомстве заявили, что «неустановленное лицо облило памятник краской».

Музей Жукова опубликовал фотографии, на которых видна голубая краска на постаменте памятника и на снегу около мемориала.

«Этот поступок не имеет названия, особенно если учесть, что он совершен в год празднования 130-летия со дня рождения великого полководца, в тылу наших войск, борющихся с нацизмом на полях . Для тех, кто это сделал, видимо, нет ничего святого. Они не понимают и не хотят понимать, какой ценой заплачено за их мирную жизнь», — заявили сотрудники музея, добавив, что «уже ликвидировали последствия вандализма».

12 марта телеграм-канал «ЧП Обнинск» опубликовал видео «осквернения» памятника Жукову. На нем запечатлены родители с двумя сыновьями, которые проводят гендер-пати, чтобы узнать пол следующего ребенка в семье. В ролике дети по команде распыляют баллончики с голубой краской, после чего кричат: «Ура, мальчик!»

В СК 13 марта подтвердили, что возле памятника Жукову прошла гендер-пати. Следователи проверят семью. «Разбираемся», — сказали в пресс-службе ведомства.

Статья об осквернении воинских захоронений и мемориалов (пункт «б» части 2 статьи 243.4 УК) предусматривает наказание в виде штрафа от двух до трех миллионов рублей, обязательные и принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.