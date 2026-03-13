В Ираке в результате удара дрона по военной базе погиб французский военнослужащий

В результате атаки беспилотника на базу в провинции Эрбиль погиб французский военнослужащий Арно Фрион из 7-го альпийского стрелкового батальона. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети X, выразив соболезнования семье и боевым товарищам погибшего.

«Несколько наших военнослужащих получили ранения. Франция поддерживает их и их близких», — добавил Макрон, не уточняя число пострадавших. В свою очередь губернатор провинции Эрбиль Умед Хошнау сообщил, что в результате удара дрона по военной базе пострадали шестеро французских военных. По его словам, все они получили легкие ранения.

«Это нападение на наши силы, участвующие в борьбе с с 2015 года, неприемлемо. Они находятся в Ираке исключительно в рамках борьбы с терроризмом», — написал президент Франции, подчеркнув, что война с Ираном «не может оправдать подобные нападения».

Французские СМИ, в том числе BFM TV, сообщают, что это первые потери французских вооруженных сил на Ближнем Востоке с 28 февраля, когда США и Израиль начали наносить удары по Ирану.

Кто стоит за нападением на французских военных в Эрбиле пока неизвестно. 12 марта проиранская группировка «Ашаб аль-Кахф», действующая в Ираке, объявила, что будет наносить удары по французским силам в регионе после прибытия авианосца ВМС Франции «Шарль де Голль» в Персидский залив.

Даже когда мир в огне, «Медуза» остается рядом с вами. Мы помогаем понять, что происходит. Пожалуйста, поддержите нашу работу!

Война США и Израиля с Ираном. Кто на чьей стороне? Meduza