США сообщили о потере самолета-заправщика над Ираком. Проиранская группировка заявила, что сбила его

Американский самолет-заправщик KC-135 потерпел крушение на западе Ирака, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM). По данным военных, инцидент произошел «в дружественном воздушном пространстве» во время операции против Ирана «Эпическая ярость».

«В инциденте участвовали два самолета. Один из них потерпел крушение на западе Ирака, а второй благополучно приземлился. Это произошло не из-за вражеского или дружественного огня», — говорится в сообщении американского командования.

О том, сколько членов экипажа находилось на борту разбившегося самолета, как и об их состоянии, командование не сообщает.

Проиранская группировка «Исламское сопротивление в Ираке» заявила, что сбила американский самолет-заправщик КС-135. В сообщении группировки, которое цитирует Reuters, говорится, что самолет сбит «в защиту суверенитета и воздушного пространства нашей страны».

По информации Reuters, второй самолет, участвовавший в «инциденте», также был KC—135. Агентство сообщает, что на борту разбившегося самолета-заправщика находились «до шести военнослужащих».

