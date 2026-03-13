Рэпера Фараона оштрафовали на 80 тысяч рублей по статье о пропаганде наркотиков. Эта статья действует в России с 1 марта

Никулинский районный суд Москвы оштрафовал на 80 тысяч рублей рэпера Фараона (Pharaoh, настоящее имя — Глеб Голубин) по административной статье о пропаганде употребления наркотиков с помощью интернета (часть 1.1 статьи 6.13 КоАП). Об этом сообщает издание «Осторожно, новости».

Поводом для составления протокола стали треки музыканта «Дико, например», «10:13», «Для насилия» и «1 из Легенд».

Голубин на заседание суда не приехал. Он направил в суд письмо, в котором объяснил, что находится на гастролях, а также, что удалил треки.

С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды наркотиков. Они запрещают упоминания наркотиков в СМИ, книгах, музыке и кино без специальной маркировки; она должна сопровождать все произведения, вышедшие в России после 1 августа 1990 года.

