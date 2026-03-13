Пентагон перебрасывает на Ближний Восток дополнительные подразделения морской пехоты и военные корабли

Министерство обороны США дополнительно перебрасывает на Ближний Восток морских пехотинцев и несколько военных кораблей, сообщила 13 марта газета The Wall Street Journal, ссылаясь на трех американских чиновников.

По их словам, глава Пентагона Пит Хегсет одобрил запрос Центрального командования США, которое отвечает за американские войска на Ближнем Востоке. Командование просило направить десантную группу быстрого реагирования, которая обычно состоит из нескольких кораблей и пяти тысяч морпехов, пишет WSJ.

Два источника газеты рассказали, что из Японии на Ближний Восток направляется десантный корабль «Триполи» с морскими пехотинцами на борту. Собеседники WSJ отметили, что на Ближнем Востоке уже находятся морпехи.

Источник Associated Press в то же время сообщил, что США направляют на Ближний Восток 2500 морских пехотинцев и как минимум один корабль — «Триполи».

Представитель Пентагона отказался от комментариев.

Как указывает The Wall Street Journal, США приняли такие меры из-за того, что атаки Ирана парализовали Ормузский пролив, что привело к хаосу в мировой экономике и росту цен на бензин.

AP отмечает, что это значительная переброска войск, однако она не обязательно указывает на то, что США планируют провести наземную операцию.

