Министерство юстиции РФ включило в реестр «иностранных агентов» политолога и писательницу Нину Хрущеву.

Хрущева — правнучка бывшего первого секретаря ЦК КПСС и председателя совета министров СССР Никиты Хрущева. Она живет в США с 1991 года.

Хрущева осудила российское вторжение в Украину. На нее писали доносы Z-активисты.

Также в обновленный список «иноагентов» попали:

философ и публицист Вадим Штепа,

журналист Сергей Резник,

активист Алексей Нестеренко,

экономист, профессор Парижской школы экономики Екатерина Журавская.

70 лет назад Хрущев развенчал культ личности Сталина. Но демонтировать советскую систему ни он, ни другие руководители страны не собирались Зачем тогда нужна была критика репрессий? И о чем умолчал Хрущев в своем докладе?

