Нина Хрущева — правнучка Никиты Хрущева — новый «иноагент»
Источник: Министерство юстиции РФ
Министерство юстиции РФ включило в реестр «иностранных агентов» политолога и писательницу Нину Хрущеву.
Хрущева — правнучка бывшего первого секретаря ЦК КПСС и председателя совета министров СССР Никиты Хрущева. Она живет в США с 1991 года.
Хрущева осудила российское вторжение в Украину. На нее писали доносы Z-активисты.
Также в обновленный список «иноагентов» попали:
- философ и публицист Вадим Штепа,
- журналист Сергей Резник,
- активист Алексей Нестеренко,
- экономист, профессор Парижской школы экономики Екатерина Журавская.