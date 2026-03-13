Главу Девятого арбитража лишили статуса судьи. После того, как суд обязал «Сбер» выплатить 1,5 миллиарда рублей из-за QR

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) лишила статуса судьи председателя Девятого арбитражного апелляционного суда Сергея Седова и судью того же суда Бориса Стешана, сообщает 13 марта РБК, ссылаясь на источники.

Как отмечает издание, последним громки делом, которое рассматривал Борис Стешан, стал спор между Сбербанком и компанией «ФИТ», разработчиком платежного сервиса PayQR.

Тройка судей апелляционного суда во главе со Стешаном обязала Сбербанк выплатить 1,445 миллиарда рублей за нарушение исключительных прав платежной системы PayQR. Банку запретили использовать 15 обозначений, в том числе SberPay QR, «Плати QR», «Плати QR от „Сбера“».

Суд по интеллектуальным правам 13 марта встал на сторону банка — отменил постановление Девятого арбитража и оставил в силе решение первой инстанции. Суд также отменил решение, по которому «Сбер» должен был выплатить полтора миллиарда рублей.

Источник РБК в Верховном суде сообщил, что на решение апелляционной инстанции о взыскании денег со «Сбера» обратил внимание председатель Верховного суда Игорь Краснов. «Обстоятельства данного разбирательства дают основания усомниться в правосудности такого решения», — сказал источник РБК.