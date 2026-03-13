Депутат Госдумы предложил «возродить таксофоны, но уже с выходом в интернет»

В России следует вернуть на улицы телефонные будки, у которых помимо функции звонков будет возможность доступа в интернет. С таким предложением, сообщает ТАСС, выступил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко («Единая Россия»).

Остро назрела тема возрождения таксофонов, но уже с выходом в интернет. Это позволит гражданам оставаться на связи даже в период отключений и обеспечит должный уровень безопасности.

Депутат отметил, что жители приграничных районов России живут в условиях ограничений связи уже давно, но в Москве, по его мнению, отключения мобильного интернета воспринимаются «сложнее, поскольку многие административные центры находятся именно здесь».

В Москве последние из немногочисленных остававшихся уличных таксофонов были демонтированы в 2021 году. «Ростелеком», занимавшийся таксофонами, признал их нерентабельными из-за повсеместного распространения сотовой связи. В удаленных районах России, где нет мобильной связи, «Ростелеком» по- прежнему устанавливает и обслуживает так называемые таксофоны универсальной услуги связи, которые позволяют бесплатно вызывать экстренные службы, звонить на стационарные и мобильные телефоны по всей стране, а также принимать входящие звонки.

С 6 марта во многих районах Москвы не работает мобильный интернет (а иногда и мобильная связь). О том, как изменилась жизнь города, читайте на «Медузе».

Москва без интернета

«А почему интернет не работает, не знаете?» Седьмой день без мобильного интернета в столице. Вот как теперь выглядит обычный день москвича

Москва без интернета

«А почему интернет не работает, не знаете?» Седьмой день без мобильного интернета в столице. Вот как теперь выглядит обычный день москвича