Вооруженный преступник врезался на автомобиле в синагогу в пригороде Детройта и открыл стрельбу. Нападавший убит

Обновление. По данным Associated Press, охрана синагоги застрелила преступника. О том, что нападавший мертв, сообщают источники местного телеканала WXYZ. Личность преступника устанавливается.

Стрельба произошла возле синагоги в городе в округе Окленд, штат Мичиган, сообщает NBC News 12 марта.

По данным ФБР, в здание синагоги въехал автомобиль, произошла «активная стрельба». На месте возник пожар. Как сообщает CNN, дым идет из здания синагоги.

По информации источника Associated Press, преступник, вооруженный винтовкой, врезался на автомобиле в синагогу. После столкновения автомобиль загорелся.

Шериф округа Окленд Майкл Бушар заявил, что, по предварительной информации, в результате стрельбы никто не ранен, кроме самого нападавшего. По его словам, подозреваемый пришел в синагогу, его заметила охрана и вступила с ним в перестрелку, сообщает местный телеканал WXYZ. Шериф добавил, что подозреваемого не задержали.

Полиция попросила местных жителей держаться подальше от района, где произошла стрельба. Из-за происшествия местные школы перевели в «безопасный режим».

Стрельба в синагоге произошла на фоне войны США и Израиля с Ираном, которая идет с 28 февраля.