В Краснодарском крае в результате атаки дронов загорелся НПЗ в Тихорецке

Украинские дроны в ночь на 12 марта нанесли удар по нефтеперерабатывающему комплексу в Тихорецке Краснодарского края. На НПЗ возник пожар, кадры которого появились в соцсетях.

Глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин подтвердил на своей странице во «ВКонтакте», что «в ходе атаки беспилотников» произошло возгорание на НПЗ. Экстренные службы пытаются потушить пожар, сообщил он, добавив, что люди не пострадали.

Тихорецкий нефтяной узел, напоминает Astra, один из крупнейших перевалочных пунктов нефти на юге России.

Удары украинских дронов по НПЗ, после которых предприятия зачастую вынуждены прерывать работу, — одна из причин дефицита бензина и роста цен на него в России.

После начала войны США и Израиля с Ираном мировые цены на нефть резко выросли. Иран объявил, что перекрыл Ормузский пролив, через который проходит один из ключевых маршрутов мировых поставок нефти.

Читайте также

Китай покупал у Ирана много дешевой нефти. Но из-за войны рискует ее лишиться — как уже лишился выгодных поставок из Венесуэлы Все эти объемы заместит Россия? Материал Carnegie Politika

