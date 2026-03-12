МУС начал расследование против властей Беларуси о депортациях противников Лукашенко. Этого с 2024 года добивалась Литва

Прокуратура Международного уголовного суда объявила о начале официального расследования в отношении властей Беларуси из-за силовой кампании против гражданского населения страны, начавшейся после выборов 2020 года.

Власти Беларуси подозреваются в совершении преступлений против человечности — а именно депортаций по политическим мотивам, осуществляемых в рамках государственной политики.

Начать расследование в отношении Беларуси в 2024 году потребовала Литва. Беларусь не является членом МУС, поэтому суд на протяжении полутора лет пытался определить, попадают ли предполагаемые преступления под его юрисдикцию.

Теперь в МУС пришли к выводу, что предполагаемые преступления носили трансграничный характер, то есть частично совершались на территории Литвы — поэтому подпадают под юрисдикцию суда.

После президентских выборов 2020 года из Беларуси, по приблизительным оценкам, уехали 500-600 тысяч человек. Многие люди уезжали не только из-за несогласия с политическим курсом, но и вынужденно — из-за явного давления силовиков или под угрозой уголовного преследования.