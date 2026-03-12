Министерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам не ездить в Германию без крайней необходимости, заявила представитель ведомства Мария Захарова.

Все говорит о том, что нынешние германские власти сознательно продолжают считать подозрительным практически любого находящегося на территории ФРГ, в том числе постоянно или временно проживающего, российского гражданина, нагнетать вокруг россиян атмосферу недоверия, некоей токсичности, просто травить россиян, русскоязычных, чинить в отношении них абсолютное бесправие, произвол и так далее.

По мнению российского МИДа, власти Германии продолжают «изощренно дискриминировать» российских граждан и русскоговорящих. В качестве примера она привела изъятие у россиян личных вещей в аэропортах из-за санкций, а также ограничение банковского обслуживания.

На сайте МИД РФ рекомендация не ездить в Германию была размещена еще в конце декабря. Почему ведомство снова решило привлечь внимание россиян к этой теме, неясно.

Германия в сравнении с другими странами ЕС крайне жестко подходит к соблюдению санкционных запретов при пересечении своей границы. В 2023 году таможня Германии массово арестовывала частные автомобили с российскими номерами, так как интерпретировала факты въезда владельцев на собственных машинах как «ввоз» товара, запрещенного санкциями.

Санкции также запрещают вывоз из ЕС в Россию «предметов роскоши» — под это определение подпадает в том числе личная техника стоимостью более 750 евро и все остальные товары дороже 300 евро. У россиян, не знающих об этой норме, часто конфискуют товары в аэропортах при вылете, когда они пытаются оформить tax free.