Лауреатом Притцкеровской премии 2026 года — главной мировой награды в области архитектуры — стал Смилян Радич Кларк из Чили.

«В своих работах, находящихся на стыке неопределенности, экспериментов с материалами и культурной памяти, Смилян Радич предпочитает хрупкость любой необоснованной претензии на уверенность. Его здания кажутся временными, нестабильными или намеренно недостроенными — почти на грани исчезновения, — и все же они обеспечивают структурированное, оптимистичное, тихое и радостное убежище, принимая уязвимость как неотъемлемое условие жизненного опыта», — говорится в заявлении жюри на сайте премии.

Смилян Радич живет и работает в Сантьяго, где в своей студии он основал архитектурный фонд Frágil. Многие свои работы Радич создал в сотрудничестве с женой, скульптором Марселой Корреа. Их совместная инсталляция «Мальчик, спрятанный в рыбе» выставлялась на Венецианской архитектурной биеннале в 2010 году. В 2014-м Радич проектировал временный павильон галереи «Серпентайн» в Кенсингтонских садах в Лондоне.

Притцкеровская премия, которую называют «нобелевкой» по архитектуре, вручается с 1979 года. В качестве денежной награды победитель получает 100 тысяч долларов.

Почитайте про лауреата прошлого года

Лучший архитектор этого года — Лю Цзякунь После страшного землетрясения в Китае он наладил выпуск «кирпичей возрождения» из обломков обрушившихся зданий. А теперь получил Притцкеровскую премию

Почитайте про лауреата прошлого года

Лучший архитектор этого года — Лю Цзякунь После страшного землетрясения в Китае он наладил выпуск «кирпичей возрождения» из обломков обрушившихся зданий. А теперь получил Притцкеровскую премию