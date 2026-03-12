Франция выдала гуманитарные визы Алексею и Маше Москалевым

Алексей Москалев и его дочь Маша получили французские гуманитарные визы и вечером 11 марта прилетели в Париж, пишет «Новая газета Европа».

Москалева в России судили за «дискредитацию» российской армии после того, как его дочь нарисовала антивоенный рисунок. Осенью 2024 года он вышел из колонии и уехал с дочерью из России. Москалевы пытались получить немецкие гуманитарные визы, но процесс оформления документов растянулся больше чем на год, отмечает издание.

Кроме этого, возросли риски преследования в России, пишет «Новая газета Европа». В конце декабря Машу начали искать органы опеки и давить на оставшихся в России родственников, сообщает издание, а из-за ее антивоенного канала в Telegram был риск возбуждения дела о «дискредитации» российской армии уже против нее самой.

В конце 2025 года правозащитная организация inTransit, к которой Москалевы обратились за помощью, подала запрос на получение для них французских гуманитарных виз.

В inTransit отметили, что у Москалевых пятилетние загранпаспорта без биометрической информации, которые Франция с апреля 2025 года не принимает для оформления виз. Поэтому для них запрашивалась не только виза, но и Laissez-passer — проездной документ, заменяющий паспорт для пересечения границ. 10 марта семья Москалевых получила разрешение на въезд во Францию.

«Мы очень рады, и благодарим МИД Германии, который приложил все возможные усилия, чтобы предоставить Москалевым защиту. И МИД Франции, за защиту в этом случае и в принципе — за то, что они продолжают оказывать поддержку россиянам, которых политически преследуют. Это особенно ценно на фоне закрытия аналогичных программ в других странах», — сказал координатор inTransit.

Читайте также

«Мы в подвешенном состоянии. Мы ежедневно ждем» Интервью Алексея Москалева и его дочери Маши. Вы точно знаете про их дело: отца посадили за антивоенный рисунок школьницы. Осенью 2024-го они смогли уехать из России

Читайте также

«Мы в подвешенном состоянии. Мы ежедневно ждем» Интервью Алексея Москалева и его дочери Маши. Вы точно знаете про их дело: отца посадили за антивоенный рисунок школьницы. Осенью 2024-го они смогли уехать из России