ABC News: ФБР предупреждало власти Калифорнии о возможной атаке дронов, организованной Ираном

ФБР предупредило полицейское управление штата Калифорния о возможной атаке беспилотников, организованной Ираном, на западное побережье США. Об этом сообщил ABC News со ссылкой на уведомление ФБР.

По информации телеканала, уведомление было отправлено в конце февраля — когда США и Израиль начали наносить удары по Ирану.

«Недавно мы получили информацию о том, что по состоянию на начало февраля 2026 года Иран якобы намеревался совершить внезапную атаку с использованием беспилотников с неопознанного судна у берегов Соединенных Штатов по неуточненным целям в Калифорнии, в случае, если США нанесут удар по Ирану. У нас нет дополнительной информации о времени, методе, цели или лицах, ответственных за эту предполагаемую атаку», — цитирует ABC News уведомление ФБР.

Представитель отделения ФБР в Лос-Анджелесе и Белый дом не ответили на запрос телеканала о комментарии.

Вскоре после публикации ABC News губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что властям штата в настоящее время неизвестно о каких-либо конкретных угрозах. «Я поддерживаю постоянную координацию с сотрудниками службы безопасности и разведки <…> для отслеживания потенциальных угроз для Калифорнии, в том числе связанных с конфликтом на Ближнем Востоке. Хотя в настоящее время нам неизвестно о каких-либо надвигающихся угрозах, мы по-прежнему готовы к любой чрезвычайной ситуации в нашем штате», — написал он в соцсети X.

Американские чиновники в разговоре с CNN отметили, что уведомление ФБР содержало непроверенную информацию для ознакомления. Телеканал уточняет, что федеральные службы часто из предосторожности делятся информацией, достоверность которой вызывает сомнения, с местными правоохранительными органами. По словам одного из собеседников, подобные сообщения поступают в местные правоохранительные органы ежедневно.

