Суд отказал москвичу в пожизненной бесплатной пицце

Мещанский суд Москвы отклонил иск местного жителя Дмитрия Мезенцева к сети пиццерий Dominoʼs, который требовал обязать компанию до 2118 года кормить его бесплатной пиццей в обмен на то, что он сделал татуировку с ее логотипом.

Мезенцев в 2018 году участвовал в акции Dominoʼs «Доминос навсегда»: компания обещала в обмен на татуировку ежегодно выдавать 350 участникам по 100 бесплатных сертификатов на пиццу в течение 100 лет. Мезенцев сделал тату и до декабря 2022 года регулярно получал бесплатные пиццы.

Однако Dominoʼs отменила акцию в 2023 году. Всем участникам предложили бесплатно забить логотип компании другой татуировкой. После этого Мезенцев заявил, что подаст на компанию в суд.

Как пишет РИА Новости 11 марта, в своем иске Мезенцев требовал признать за ним право на 100 бесплатных пицц диаметром 28 сантиметров ежегодно до 2118 года и компенсировать моральный вред.

Суд отклонил иск, заявив, что организатор акции вправе изменять правила или прекратить ее проведение, а закон «О защите прав потребителей» на рекламные акции не распространяется. Мезенцев пытался обжаловать решение, но его апелляцию отклонили.

Читайте также

Татуировки — это вредно? Из-за них и правда можно заболеть раком? А на каких частях тела их не стоит набивать вовсе? И как избавиться от неудачной татуировки? Полезные советы для тех, кто уже сделал тату — или собирается

Читайте также

Татуировки — это вредно? Из-за них и правда можно заболеть раком? А на каких частях тела их не стоит набивать вовсе? И как избавиться от неудачной татуировки? Полезные советы для тех, кто уже сделал тату — или собирается