«Собери свое будущее». Источники «Ведомостей» рассказали, что в администрации президента обсуждают подключение маркетплейсов к выборам в Госдуму
В администрации президента (АП) обсуждают использование возможностей маркетплейсов на выборах в Госдуму 2026 года — для вовлечения граждан в избирательный процесс, повышения явки и увеличения результата «Единой России», рассказали «Ведомостям» три источника, близких к АП.
По словам собеседников газеты, проект под названием «Карточки будущего» предполагает, что в ленту потребителя могут быть внедрены «карточки», которые позволят положить в корзину не только товары, но и «социальные опции», которые хотят видеть избиратели — школы, благоустройство, инфраструктуру.
«Грубо говоря, идея такая: собери свое будущее на маркетплейсе. „Товары“ будут олицетворять и ценностные понятия — например, крепкая семья и так далее», — сказал источник «Ведомостей».
Покупателю, который добавит «социальные карточки» в корзину, будут предлагать розыгрыши и промокоды, и только потом появится «связка с „народной программой“ ЕР и мотив мобилизации на очное и дистанционное голосование в сентябре», пишут «Ведомости».
Источники газеты отмечают, что пока это проектная идея и конкретная механика еще не прорабатывалась.
В объединенной Wildberries & Russ заявили, что «подобные обсуждения с участием компании не ведутся».