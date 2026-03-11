Россия потеряла телевизионный спутник. Это привело к перебоям в работе спутникового ТВ

Российский телекоммуникационный спутник «Экспресс-АТ1» вышел из строя, что привело к перебоям в работе спутникового телевидения в разных регионах России, а также на аннексированных РФ территориях Украины. Об этом сообщили «Коммерсант» и CNews.

Спутник «Экспресс-АТ1» использовался тремя операторами спутникового телевидения: «Триколор», «НТВ-Плюс» и «Русский мир». Он вышел из строя еще 4 марта, говорилось в сообщении государственного предприятия «Космическая связь». В нем отмечалось, что аппарат отключился «в силу неизвестных причин», а попытки специалистов «Космической связи» восстановить его работу «не дали нужного результата и теперь спутник можно считать утерянным».

«Для ряда потребителей техническая возможность приема спутникового телевидения будет восстановлена в ближайшие дни, но потребует перенастройки приемного оборудования на другую орбитальную позицию. Для остальных абонентов возможность приема спутникового телевидения появится в течение месяца», — заявили в «Космической связи».

Собеседник «Коммерсанта» на телекоммуникационном рынке отметил, что срок эксплуатации спутника был рассчитан до 2030 года, и такая авария, приведшая к моментальному отказу, «совершенно точно наводит на мысли о возможном воздействии на сам спутник». Он допустил возможность кибератаки.

Потеря «Экспресс-АТ1» привела к перебоям в работе спутникового телевидения, в день аварии сигнал пропал у абонентов в разных регионах России. По словам участников рынка, аппарат обеспечивал покрытие территории от Калининграда до Дальнего Востока.

«Триколор» начал перевод части вещания на другие орбитальные позиции. В компании сообщили, что абоненты могут принимать каналы через спутник, работающий на 36 градусов восточной долготы («Экспресс-АТ1» работал в орбитальной позиции 56 градусов), но только в тех регионах, где это технически возможно. CNews отмечает, что наиболее сложная ситуация возникла у оператора «Русский мир», который был создан в 2022 году для трансляции спутникового телевидения в аннексированных Россией регионах Украины. В сообщении на сайте компании говорится, что сервис оператора временно недоступен. В компании утверждают, что восстановят вещание в течение месяца и рекомендовали абонентам использовать цифровое эфирное ТВ.