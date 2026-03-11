Дирижер Петр Гайдуков найден мертвым в Карелии. Он руководил Хором ветеранов, который снимался в клипе Shortparis

Дирижера Петра Гайдукова, пропавшего во время лыжной прогулки, нашли 10 марта мертвым в Лахденпохском районе Карелии. Об этом сообщили в отряде «ЛизаАлерт» по Ленинградской области и Петербургу.

8 марта Гайдуков отправился на лыжную прогулку в Лахденпохском районе и разминулся с напарником. Поиском дирижера занимались «Лиза Алерт» и Межрегиональная общественная организация пожарной охраны «Спас Северо-запад». Музыканта искали на аэролодке и двух снегоходах. «Бумага» отмечает, что накануне исчезновения Гайдукова МЧС информировало об опасных участках на льду водоемов Лахденпохского района.

О смерти Гайдукова также сообщил камерный хор «Глория», с которым сотрудничал дирижер.

Петр Гайдуков Мария Слепкова / Санкт-Петербургская филармония имени Д. Д. Шостаковича

Петр Гайдуков родился в 1991 году в Ленинграде, окончил Санкт-Петербургский музыкальный колледж имени Римского-Корсакова и Петербургскую консерваторию по специальности «хоровое дирижирование». Он был художественным руководителем и дирижером Хора ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы имени Ф.М. Козлова.

В марте 2022 года вместе с Хором ветеранов Гайдуков снялся в клипе группы Shortparis на песню «Яблонный сад».

Shortparis

«Я помню его [Гайдукова] очень бойким, фонтанирующим творчеством, готовым бросаться в бой, при этом очень интеллигентным и тактичным. Он работал с хором ветеранов ВОВ имени Козлова, был дирижером и худруком и это было так необычно и так невероятно мило наблюдать за ним и его хором. Я всегда при просмотре этого видео не мог не обращать внимания на его экспрессивное исполнение, и оно было таким искренним, что я чувствовал себя каким-то неумелым актером рядом с ним. Ему было 34 года. Никто никогда не ответит мне, зачем и почему», — написал в своем телеграм-канале музыкант Shortparis Данила Холодков.