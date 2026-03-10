В России впервые назначили штраф по статье о демонстрации запрещенной символики за фото в мессенджере Max

Абинский районный суд Краснодарского края назначил штраф в тысячу рублей местному жителю Ивану Кажану за фотографию с татуировкой с «символикой АУЕ», которую он разместил на аватарке в мессенджере Max. На решение суда, которое было вынесено 3 марта 2026 года, обратила внимание «Верстка».

Мужчину признали виновным в публичной демонстрации запрещенной символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП).

Согласно постановлению суда, в июне 2025 года Кажан разместил на аватарке в мессенджере Max фотографию, «на которой демонстрировалась нанесенная на его теле татуировка, являющаяся символикой международного общественного движения „АУЕ — Арестантское Уркаганское Единство“», которое в России объявлено «экстремистским». Мужчина признал вину.

«Верстка» отмечает, что ей не удалось найти других известных случаев наказания за подобные нарушения в мессенджере Max. В центре «Сова» и в «ОВД-Инфо» также заявили, что им ранее подобные дела не встречались.

Осенью 2020 года Верховный суд России признал АУЕ «экстремистской организацией» и запретил ее на территории РФ, при этом назвав «международным общественным движением». После этого суды начали назначать административные штрафы и аресты за публикации с воровской символикой. Кроме того, как напоминает «Медиазона», в колониях против осужденных, которые отказываются сотрудничать со ФСИН, возбуждают уголовные дела об участии в ячейке «экстремистской организации».

