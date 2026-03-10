Треть предпринимателей в России думают о закрытии бизнеса. Каждый второй считает, что дела пойдут хуже, чем сейчас

Около трети (31%) предпринимателей в России думают о закрытии или продаже бизнеса. Это следует из результатов исследования Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) и Высшей школы экономики (ВШЭ), которые приводят «Ведомости».

В первом квартале 2026 года этот показатель вырос сразу на восемь процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Тогда бизнес также столкнулся с повышением налогов, но не таким масштабным как сейчас, напоминает газета.

Согласно опросу, более половины (52%) российских предпринимателей считают, что за первые три месяца 2026 года положение их бизнеса ухудшится. Это выше, чем в первые месяцы 2022 года, то есть после начала российского вторжения в Украину. Тогда доля пессимистично настроенных предпринимателей достигала 38%.

Доля тех, кто по итогам первого квартала нынешнего года ожидает улучшения для своего бизнеса, составила 12%. Ранее этот показатель не опускался ниже 20%.

Исследование ФОМа и ВШЭ проводится с 2021 года, в нем участвуют одни и те же респонденты — более 700 ИП и владельцев компаний из сферы малого бизнеса.

Наиболее высоким за пять лет наблюдений также оказался процент предпринимателей, чей бизнес к концу 2025 года находился в режиме выживания. В четвертом квартале прошлого года эта доля составила 39%, тогда как в середине года была ниже на восемь процентных пунктов. На рост своих показателей рассчитывают только 8% респондентов (в первые три квартала 2025 года эта доля была 13%).

Согласно исследованию, ухудшение настроений бизнеса связано с падением реальных показателей. Так, 39% предпринимателей сообщили, что их доход в четвертом квартале 2025 года был ниже, чем в предыдущему. У 29% респондентов в конце года доходов не хватило для покрытия прямых расходов. Кроме того, в конце года на восемь процентных пунктов выросла доля тех, кто зафиксировал снижение спроса — 42%.

Президент бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин в разговоре с «Ведомостями» отметил, что пока никаких позитивных тенденций не фиксируется — настроение у бизнеса все хуже, многие откладывают инвестиции до лучших времен. По его словам, результаты исследования в целом совпадают с данными «Опоры России». Он отметил, что на предпринимателей давят несколько негативных факторов — это и резкий рост фискальной нагрузки (НДС и отмена льгот по страховым взносам), и слишком высокая ключевая ставка, и рост неплатежей контрагентов при одновременном падении спроса. Калинин считает, что для изменения ситуации необходимо, чтобы государство «делало шаги навстречу», но пока этого не происходит.

Опросы Торгово-промышленной палаты также показали, что бизнес готовится к ухудшению ситуации, отметила вице-президент организации Елена Дыбова. По ее словам, многие предприниматели, особенно из регионов, уже не хотят бороться за свой бизнес, как они это делали во время пандемии или в начале российско-украинской войны.

