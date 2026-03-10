Россия нанесла удар по Днепру и Харькову. Пострадали 14 человек

Российские войска в ночь на 10 марта нанесли удар по Днепру. Взрывной волной повреждены многоэтажный дом и помещение банка, возник пожар, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Александр Ганжа.

Пострадали, по последним данным главы областной администрации, 10 человек, в том числе 12-летний мальчик.

В Харькове в ночь на 10 марта из-за удара российских беспилотников по Холодногорскому району города пострадали четыре человека, в том числе 10-летняя девочка, повреждены частные дома и хозяйственные постройки, сообщил мэр города Игорь Терехов.