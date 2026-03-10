Казахстан, по данным правозащитников, готовит массовую депортацию россиян, уехавших из-за войны

Комитет национальной безопасности Казахстана расследует большое уголовное дело о поддельных разрешениях на временное пребывание (РВП). Это дело может стать причиной депортации многих россиян, приехавших в страну из-за войны, сообщает проект «Слово защите» со ссылкой на правозащитников, помогающих людям, уехавшим из России.

По словам правозащитников, свидетелями по делу проходят «десятки россиян мужского пола и призывного возраста». Расследование, рассказали собеседники «Слова защиты», началось в конце февраля 2026 года, следователи, по их данным, «допрашивают 3-4 человека за раз».

Для оформления РВП, которое позволяет находиться в Казахстане на срок до одного года, нужно официальные трудоустройство и прописка. Казахстан, пишет «Слово защите», какое-то время спокойно относился к рынку «фальшивых РВП», однако со временем миграционная политика стала жестче.

«Учитывая, что делом о РВП занимается не миграционная полиция, а управление Комитета национальной безопасности, речь может идти о подготовке массовой депортации по согласованным с РФ спискам», — считают в «Слове защиты».

Правозащитники настоятельно рекомендуют всем фигурантам уголовного дела о фальшивых РВП в срочном порядке покинуть Казахстан, пока это можно сделать самостоятельно и не быть депортированными в Россию.

Казахстан — одна из стран, куда активно выезжали россияне после начала большой войны с Украиной и мобилизации. В Казахстане находятся десятки тысяч россиян, уехавших из-за войны. В 2026 году правозащитники зафиксировали резкий рост числа случаев депортации россиян из Казахстана, в том числе тех, кого в России преследуют по политическим мотивам или обвиняют в дезертирстве.

