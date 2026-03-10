Депутаты вновь усложняют жизнь призывникам. Теперь им станет сложнее оспаривать решения военкоматов в судах

Госдума снова собирается ужесточить законодательство о военной службе, поменяв правила судебного обжалования решений военкоматов о призыве. Соответствующие поправки в федеральный закон «О воинской обязанности» внесла в парламент 10 марта группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым.

Согласно действующему закону, если призывник обжаловал в суде решение призывной комиссии, то все мероприятия в отношении призывника автоматически приостанавливаются до окончания судебного разбирательства.

Депутаты предложили, чтобы приостановка решений военкоматов не была автоматической, а оставалась на усмотрение суда. «Приостановление оспариваемого решения является правом суда, а не обязанностью», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как пояснил «Агентству» руководитель юридического отдела «Школы призывника» Тимофей Васькин, депутаты предлагают, чтобы суды руководствовались статьей Кодекса административного судопроизводства РФ о применении мер предварительной защиты, которая «работает плохо».

Юрист считает, что в итоге судьи вряд ли будут приостанавливать процедуру призыва. «Судья посмотрит и скажет: а зачем я буду давать защиту? В чем опасность, если законодатель посчитал, что ее не существует и убрал из закона норму об автоматической мере защиты?» — сказал он в беседе с «Агентством».

По сути власти предлагают призывникам оспаривать свое право не служить, уже находясь в армии, заключил Васькин.

