Венгрия призвала ЕС немедленно снять запрет на импорт российского газа

ЕС должен немедленно снять запрет на импорт российской нефти и газа в связи с угрозой снижения поставок из-за войны на Ближнем Востоке, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Европа особенно уязвима, поскольку ЕС уже запретил импорт российских энергоресурсов. Теперь конфликт на Ближнем Востоке также сокращает мировое предложение. Когда предложение уменьшается, цены растут. Поэтому Европа сталкивается с риском резкого роста цен», — написал Сийярто.

Он добавил, что в случае сохранения ограничений они нанесут «серьезный ущерб» европейским гражданам и европейской экономике.

4 марта Сийярто посетил Москву и встретился с президентом России. Во время этой встречи Путин заявил, что Россия может прекратить поставки газа на европейский рынок уже сейчас, не дожидаясь запланированного через месяц прекращения поставок в рамках отказа ЕС от российского газа, и поручил правительству проработать этот вопрос. Вместе с этим Путин отметил, что Россия останется «надежным поставщиком» для партнеров, «которые сами являются надежными контрагентами» — как Словакия, как Венгрия.